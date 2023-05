Medio Oriente: media, “siamo in una fase che precede la tregua o la grande esplosione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre le fazioni palestinesi rispondono alle incursioni israeliane con la “vendetta dei liberi”, “ci troviamo in una fase che precede o la tregua, o la grande esplosione, che andrà oltre Tel Aviv e potrebbe colpire Haifa e Tiberiade”. Lo ha dichiarato Ahmed Abdel Rahman, esperto di questioni politiche e militari, al quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Mayadeen”. “La resistenza (palestinese) è pronta a combattere nel lungo periodo e ad ampliare, se necessario, l’area da colpire”, hanno annunciato fonti delle fazioni armate palestinesi, aggiungendo che, anche se Israele “ha fatto ricorso a diverse mediazioni per chiedere un cessate il fuoco”, “la resistenza resta ferma sul suo impegno manifesto per porre fine alle uccisioni”. Come spiega Abdel Rahman, ad esempio, “la Jihad islamica ha ricevuto forti pressioni per la tregua, ma la direzione del movimento le ha respinte tutte”. Fino alla serata di ieri “oltre 700 missili erano stati scagliati dalla Striscia di Gaza e il loro numero potrebbe arrivare a mille entro l’alba”. Del resto, il capo del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, ha dichiarato ieri che “le informazioni su un cessate il fuoco sono premature” e che per Israele “le speranze di ottenere una dissuasione a lungo termine (rispetto a ulteriori attacchi) sono scarse”. (Res)