Myanmar: giunta offre denaro ai ribelli per deporre le armi

- Il governo militare del Myanmar ha offerto denaro e sconti di pena per convincere i ribelli a deporre le armi. In un annuncio ufficiale pubblicato ieri sulle pagine del quotidiano "Global New Light of Myanmar", la giunta rivolge un invito esplicito ai militanti delle principali organizzazioni di resistenza armata, incluse le Forze di difesa popolare - il braccio armato del governo ombra pro-democrazia - a "tornare nell'alveo della legalità". L'annuncio accusa inoltre i gruppi armati, che la giunta classifica come organizzazioni terroristiche, di ricorrere alla paura e all'indottrinamento per reclutare "persone innocenti". Stando alla giunta, i combattenti che decideranno di deporre le armi dovranno sottoporsi a processo se accusati di reati quali omicidio e stupro, ma potranno godere in questi casi di uno sconto di pena. Inoltre, quanti decideranno di deporre le armi potranno ricevere sino a 7,5 milioni di kyat (circa 3.500 dollari) se consegneranno armi e munizioni, sino a 500mila kyat (240 dollari) per armi da fuoco artigianali e sino a 5 milioni di kyat (2.400 dollari) per droni in grado di sganciare granate o munizioni esplosive, divenuti tra le armi favorite dalle forze di resistenza armata. (segue) (Inn)