Giordania: continuano colloqui delle autorità di Amman con Fondo monetario internazionale

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) si trova in questi giorni in Giordania, per incontrare i rappresentanti di ministeri e istituzioni governative. Lo ha riferito l’emittente giordana “Al Mamlaka”, spiegando che al centro degli incontri c’è la sesta valutazione dell’andamento economico del Regno Hashemita. Durante le sue due settimane di visita di lavoro in Giordania, la delegazione dell’Fmi sta tenendo colloqui con rappresentanti dei ministeri della Pianificazione, della Cooperazione internazionale, dell’Investimento, della Salute, oltre che con funzionari di varie istituzioni governative. La sua “missione” si concluderà il 18 maggio prossimo e, al termine, si attende una conferenza stampa in cui saranno comunicati gli esiti della visita della delegazione dell’Fmi e i dettagli dell’accordo concluso con le autorità giordane. Infatti, la visita dell’Fmi si colloca nel quadro del programma di riforma economica elaborato dal governo giordano e sostenuto dall'accordo di meccanismo di finanziamento esteso (Eff, Extended Financing Facility). La precedente revisione, la quinta, "ha consentito alla Giordania di ottenere l'equivalente di 257,325 milioni di diritti speciali di prelievo (circa 343 milioni di dollari) da spendere". Secondo quanto riferito in precedenza dall’Fmi, la conclusione del sesto accordo di revisione consentirà invece l’erogazione di 24 milioni di unità di diritti speciali di prelievo, pari a 32,4 milioni di dollari. (Res)