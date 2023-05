Arabia Saudita-Italia: iniziativa per aumentare commercio e investimenti tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione che rappresenta il programma Qualità della vita (Qlp), parte della strategia saudita Vision 2030, ha partecipato ieri agli incontri del Consiglio per gli affari di Italia e Arabia Saudita. Lo ha riferito il quotidiano con sede a Gedda “Arab News”. L’obiettivo di questi incontri, organizzati dalla Banca saudita per gli investimenti (Sibc) e dalla European House-Ambrosetti, è aumentare il volume dei commerci e degli investimenti tra Italia e Arabia Saudita. La delegazione rappresentativa del Qlp ha quindi presentato le opportunità che presentano agli imprenditori e agli investitori italiani che intendano entrare nel mercato saudita. Secondo il direttore dei Partenariati strategici del Qlp, Abdulrahman al Anbar, la collaborazione ha impresso una scintilla di energia positiva tra Arabia Saudita e Italia, con un impatto sicuro sullo sport, sulla cultura, sul turismo e sul settore dell’intrattenimento”. “Gli incontri di maggior successo”, ha spiegato, “sono quelli articolati in tre fasi principali: quella preliminare, nella quale vengono precisate le informazioni e i requisiti, quella intermedia, durante la quale vengono offerti un sostegno e una consultazione costanti, e quella finale, dove tutto si combina”. (Res)