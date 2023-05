Iraq: ministero Interno, ruolo chiave di Baghdad contro traffico droghe e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq, “che è stato la punta di diamante della lotta contro le bande di terroristi dello Stato islamico (Is), gioca attualmente lo stesso ruolo nel dominio della gestione delle droghe”. Lo ha dichiarato ieri il direttore delle Pubbliche relazioni e dell’Informazione del ministero dell’Interno iracheno, il generale Saad Maan, al termine della prima Conferenza internazionale di Baghdad sulla gestione delle droghe, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Shafaq”. “La lotta contro il traffico di stupefacenti dipende dalle informazioni, che assicurano l’efficacia degli sforzi degli apparati antidroga nel mondo”, ha aggiunto, osservando che “lo scambio di informazioni crea una visione chiara sul movimento delle droghe e dei criminali che le contrabbandano, soprattutto perché si tratta di un crimine transfrontaliero”. Maan ha annunciato inoltre che, tra le conclusioni cui ha portato la conferenza, c’è l’impegno a organizzare “riunioni periodiche” tra i Paesi partecipanti, “al fine di uniformare le prospettive, scambiare esperienze e organizzare una formazione congiunta” in materia. Inoltre, sono previste “conferenze annuali sulla lotta al traffico di stupefacenti”, che “rafforzeranno la coordinazione tra i Paesi della regione”. La Conferenza internazionale di Baghdad sulla gestione delle droghe è stata organizzata su invito del ministro dell’Interno iracheno, Abdul Amir Kamel al Shammari, e si è tenuta il 9 e 10 maggio. I partecipanti hanno espresso “profonda gratitudine e apprezzamento al governo e al popolo della Repubblica dell’Iraq, in particolare al ministero dell’Interno” per l’iniziativa. (Irb)