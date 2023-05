Emirati; esposizione di Wetex e Dubai Solar Energy a novembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità per l’Elettricità e l’Acqua (Dewa) dell’emirato di Dubai, uno degli Stati che costituiscono gli Emirati Arabi Uniti, organizza la 25ma edizione della Mostra della tecnologia di Dubai, acqua energia e ambiente (Wetex) e di Dubai Solar Energy, dal titolo “All’avanguardia della sostenibilità”, previsto dal 15 al 17 novembre prossimi, nel Centro mondiale del commercio di Dubai. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “Al Bayan”, specificando che l’iniziativa è stata lanciata in base alle direttive del vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Rashid al Maktoum, governatore di Dubai, e con il patrocinio del presidente del Consiglio supremo per l’Energia di Dubai, Ahmed bin Said al Maktoum. Parallelamente all’esposizione, la Dewa ha organizzato inoltre la prima sessione della Conferenza sull’energia solare in Medio Oriente e in Africa settentrionale 2023. Si tratta di due eventi che porteranno a Dubai numerosi esperti e ricercatori nel settore delle energie rinnovabili. Inoltre, contribuiranno all’azione climatica, tema centrale della prossima edizione della Cop28, che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre prossimi. In particolare, la Conferenza sull’energia solare è il primo incontro ufficiale internazionale organizzato in Medio Oriente sui sistemi fotovoltaici. (Res)