Pakistan: arrestato vicepresidente Pti ed ex ministro degli Esteri Qureshi (2)

- Proprio a Islamabad si è tenuta ieri la prima udienza sulla custodia di Imran Khan, arrestato su richiesta del National Accountability Bureau (Nab), organo anticorruzione e di contrasto dei reati finanziari, nell’ambito di un’inchiesta riguardante il fondo fiduciario Al Qadir University Project Trust (Aqupt). L’udienza si è svolta nella foresteria del quartier generale della polizia e non nel complesso giudiziario, e l'edificio è stato presidiato da più di 1.500 agenti di polizia. L’udienza è tenuta da un tribunale speciale (Accountability Court, giudice Muhammad Bashir), al quale il Nab ha chiesto che Khan sia trattenuto in custodia fisica per 14 giorni. I media pachistani riferiscono che l’ex premier è affiancato dagli avvocati Khawaja Haris, Faisal Chaudhry, Ali Gohar e Ali Bukhari. Il Pti, però, denuncia che il collegio difensivo non ha potuto incontrare l’assistito prima dell’udienza. Il Pti ha sostenuto anche che Khan è stato “sequestrato”, “spintonato” e perfino “torturato” mentre il ministro dell’Interno, Rana Sanaullah, ha smentito che sia stato vittima di tortura. In giornata Khan potrebbe essere incriminato anche per il “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri. (segue) (Inn)