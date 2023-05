Pakistan: arrestato vicepresidente Pti ed ex ministro degli Esteri Qureshi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri è stato arrestato anche il segretario generale del Pti, Asad Umar, mentre si trovava davanti all’Alta corte di Islamabad. Le circostanze non sono ancora chiare. L’Alta corte (giudice Aamer Farooq) martedì ha definito l’arresto di Khan legale. Il Pti, invece, lo contesta e ha presentato un ricorso alla Corte suprema. Khan, arrestato a Islamabad dal corpo paramilitare dei Rangers, è stato trasferito a Rawalpindi, in una cittadella fortificata, per motivi di sicurezza. L’arresto ha innescato proteste e scontri in diverse città. A Quetta, in un rogo sulla strada per l’aeroporto, un sostenitore del Pti è morto e altri sei sono rimasti feriti. Il vicepresidente del Pti, Shah Mahmood Qureshi, ha fatto appello per una “protesta pacifica” e ha annunciato una riunione del vertice del partito per decidere le prossime mosse. In diverse aree del Paesi sono stati vietati i raduni per prevenire incidenti e sono state bloccate le connessioni a banda larga. (segue) (Inn)