Corea del Sud: capo stato maggiore Esercito Usa visita zona demilitarizzata

- Il capo di stato maggiore dell'Esercito degli Stati Uniti, generale James McConville, ha visitato la zona demilitarizzata al confine tra le due Coree, dichiarando che la risposta di Washington e Seul alle provocazioni balistiche e nucleari di Pyongyang non può prescindere da una dimostrazione di forza. Le forze armate statunitensi e sudcoreane sono "più che pronte" a far fronte alle minacce provenienti dalla Corea del Nord, ha dichiarato il generale, che ha fatto eco a recenti dichiarazioni del presidente coreano Yoon Suk-yeol citando "la filosofia della pace attraverso la forza". "La forza ci deriva da un apparato militare solido", ha detto l'ufficiale dopo la visita, citando in particolare l'importanza di "disporre di una capacità di difesa missilistica integrata" per far fronte alle minacce balistiche della Corea del Nord. (segue) (Git)