Corea del Sud: capo stato maggiore Esercito Usa visita zona demilitarizzata (5)

- Il vertice alla Casa Bianca è culminato nella cosiddetta “Dichiarazione di Washington”: una serie di garanzie sul piano della sicurezza che fugano ogni dubbio in merito alla risposta di Washington a un eventuale attacco nucleare della Corea del Nord contro Seul. Il presidente Biden ha avvertito che qualunque attacco nucleare contro gli Stati Uniti e i loro alleati sarebbe “inaccettabile, e risulterebbe nella fine di qualunque regime assumesse una simile iniziativa”. Yoon ha ottenuto la garanzia che Seul potrà sedere al tavolo intorno al quale si deciderà come rispondere a un eventuale attacco nucleare della Corea del Nord, con la precisazione che la rappresaglia strategica spetterà unicamente agli Stati Uniti. Biden ha anche annunciato l’invio in Corea del Sud, per la prima volta da 40 anni a questa parte, di un sottomarino lanciamissili a propulsione nucleare classe Ohio, il più grande nel suo genere in dotazione agli Stati Uniti. (Git)