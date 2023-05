Usa: Biden, impeachment per giudice Thomas è prospettiva ancora lontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prospettiva di un impeachment per Clarence Thomas, uno dei giudici della Corte suprema, è “molto lontana”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti a New York. “Siamo ancora lontani da una simile prospettiva”, ha detto. Il giudice è finito al centro di un’inchiesta dell’organizzazione no profit “ProPublica”, che ha pubblicato un rapporto in cui denuncia una serie di regali e viaggi di lusso pagati a Thomas da Harlan Crow, miliardario statunitense noto per le sue importanti donazioni al Partito repubblicano. (Was)