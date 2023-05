Brasile-Ucraina: consigliere Lula incontra Zelensky, dialogo positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È durato poco più di 40 minuti l'incontro tra il consigliere speciale per la politica estera della presidenza della Repubblica del Brasile, Celso Amorim, e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, questa sera a Kiev. "Abbiamo avuto un dialogo molto positivo e utile per creare il clima di fiducia necessario per portare avanti il nostro obiettivo della pace", ha dichiarato Amorim al quotidiano "Folha de Sao Paulo" all'uscita dell'incontro. Amorim ha affermato di non voler fornire ulteriori dettagli dell'incontro, che saranno divulgati in forma ufficiale dal governo. (segue) (Brb)