Usa: presidente Camera non sosterrà rielezione del deputato repubblicano George Santos

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, non sosterrà la rielezione del deputato repubblicano George Santos, che mercoledí 10 maggio è stato arrestato dopo che il dipartimento della Giustizia ha mosso accuse penali nei suoi confronti. Parlando all’emittente “Cnn”, McCarthy ha affermato che “non avrà il mio sostegno: credo abbia altre cose di cui occuparsi in questo momento”. Ha anche aggiunto che se la commissione per l’Etica della Camera dei rappresentanti dovesse confermare violazioni della legge da parte di Santos, chiederebbe al deputato di dimettersi. Da mesi, Santos è al centro di aspre polemiche a livello bipartisan per le numerose bugie raccontate sui suoi trascorsi professionali e sulle sue attività finanziarie, prima di entrare in politica. Nei suoi confronti sono stati emessi 13 capi d’accusa per riciclaggio di denaro, sottrazione di fondi pubblici e false dichiarazioni al Congresso. (Was)