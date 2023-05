Usa: per repubblicani Hunter Biden ha ricevuto milioni da entità cinesi e romene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti, il repubblicano James Comer, ha accusato alcuni membri della famiglia di Joe Biden, tra cui il figlio Hunter, di avere ricevuto pagamenti milionari da entità straniere basate in Cina e in Romania. Secondo alcuni documenti ottenuti dall’emittente “Cnn”, i repubblicani hanno accusato Hunter Biden di aver tentato di organizzare un incontro nel 2016 tra Colin Kahl, che all’epoca serviva come consigliere per la sicurezza nazionale Usa, e un cittadino serbo in corsa per l’incarico di segretario generale delle Nazioni Unite. I documenti, di natura bancaria e riguardanti i pagamenti, sono stati ottenuti grazie ad un mandato di comparizione emesso dal Comitato guidato da Comer. Nei documenti, in ogni caso, non si fa riferimento a condotte illegali o scorrette da parte del figlio di Biden.(Was)