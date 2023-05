Usa-Israele: Austin e Sullivan sentono omologhi, ribadito sostegno nel campo della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, e il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, hanno telefonato agli omologhi israeliani, Yoav Gallant e Tzachi Hanegbi, a cui hanno ribadito il “sostegno incrollabile” di Washington nei confronti della sicurezza di Israele. Stando al relativo comunicato stampa, Austin ha espresso il suo sostegno al diritto di Israele a difendersi contro gli attacchi operati da organizzazioni terroristiche, aggiungendo che i due Paesi rimarranno in contatto nei prossimi giorni per monitorare l’evolvere della situazione nella Striscia di Gaza. Sullivan, riferisce una seconda nota, ha anche ribadito la necessità di continuare a lavorare sul piano regionale per raggiungere un cessate il fuoco. (Was)