Usa: Trump su tetto del debito, nessun passo induetro su tagli alla spesa pubblica

- Gli Stati Uniti dovrebbero raggiungere il default questa estate, se la Casa Bianca non accetterà i tagli alla spesa pubblica proposti dai repubblicani al Congresso. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una intervista in diretta sull’emittente “Cnn”, interpellato sulla sua opinione relativamente alle discussioni sulla necessitá di alzare il tetto del debito federale. “Dobbiamo iniziare a ripagare il nostro debito”, ha detto, aggiungendo che i repubblicani non dovrebbero concedere passi indietro sul tema dei tagli alla spesa pubblica. “I democratici accetterebbero tutto pur di evitare un default”, ha concluso. (Was)