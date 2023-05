Usa-Spagna: Blinken incontra ministro Esteri Albares

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinkien, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, due giorni dopo l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Joe Biden e il primo ministro di quel Paese europeo, Pedro Sanchez. Durante una conferenza stampa a margine dell'incontro, Blinken ha dichiarato di aver discusso con il suo omologo il rafforzamento della cooperazione dell'Emisfero Occidentale, e ha riconosciuto gli "investimenti di lunga data della Spagna per espandere le opportunità economiche a beneficio delle persone della regione". Madrid, ha aggiunto il segretario, è "partner chiave nel sostegno all'attuazione della Dichiarazione di Los Angeles sulla migrazione e la protezione", tesa a promuovere un approccio regionale per una migrazione "sicura, ordinata, umana e regolare". La Spagna ha promesso in particolare il proprio sostegno alla realizzazione di centri regionali per la presentazione delle domande di asilo e di ingresso negli Stati Uniti e, potenzialmente, anche in Spagna. (segue) (Was)