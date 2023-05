Usa-Spagna: Blinken incontra ministro Esteri Albares (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha ringraziato inoltre il suo collega spagnolo per il sostegno di Madrid all'Ucraina e alla sovranità, indipendenza e integrità territoriale di quello Stato. Il segretario di Stato ha richiamato il vertice Nato dello scorso anno a Madrid, culminato nel Concetto strategico che delinea una visione per il rafforzamento della sicurezza transatlantica a fronte delle nuove sfide strategiche regionali. Blinken e Albares hanno discusso la situazione di sicurezza nel Sahel e l'imminente presidenza di turno europea della Spagna. Durante il colloquio, i due funzionari hanno affrontato anche il tema del rafforzamento e della promozione dei diritti umani: Blinken ha annunciato l'ingresso della Spagna nel Global Equity Fund, un partenariato tra governi e settore privato per sostenere "l'avanzamento dei diritti umani della comunità Lgbtqi". Madrid è il 18mo Paese ad aderire all'iniziativa, che sinora ha formulato un impegno economico di oltre 100 milioni di dollari a beneficio di organizzazioni civili in un centinaio di Paesi del Globo. (Was)