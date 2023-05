G7: vertice Hiroshima, Biden ipotizza partecipazione da remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che potrebbe partecipare "virtualmente" al vertice del G7 in programma la prossima settimana a Hiroshima, in Giappone, a seconda dell'evoluzione della crisi di bilancio in corso a Washington e dei relativi negoziati col Congresso. A una domanda dei giornalisti, il presidente ha escluso l'ipotesi di recarsi all'incontro in ritardo rispetto all'agenda iniziale, spiegando che potrebbe "partecipare virtualmente, o non andare". "Non ho mai definito probabile la mia assenza", ha però precisato l'inquilino della Casa Bianca, che aveva ventilato per la prima volta la sua assenza al G7 martedì, dopo un incontro alla Casa Bianca coi leader del Congresso. (Was)