Taiwan: Kishida, sicurezza Stretto è questione globale

- La sicurezza e la pace attraverso lo Stretto di Taiwan sono una questione di rilievo globale. Lo ha ribadito il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, in visita della riunione dei capi di Stato e di governo del G7 in programma la prossima settimana a Hiroshima. La sicurezza di Taiwan "è critica non solo per il nostro Paese, ma per l'intera comunità internazionale", ha affermato il capo del governo giapponese, aggiungendo che "la nostra posizione è sempre stata che la questione di Taiwan debba essere risolta pacificamente e attraverso il dialogo, e riteniamo che il Gruppo dei sette a questo proposito sia unito". Kishida ha commentato così, senza farvi esplicito riferimento, le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che il mese scorso aveva definito quella di Taiwan "una crisi che non ci appartiene". Kishida ha dichiarato che i leader del G7 chiederanno formalmente alla Cina di agire da membro responsabile della comunità globale, una posizione già formalmente espressa dai ministri degli Esteri del gruppo riunitisi il mese scorso a Karuizawa. (Git)