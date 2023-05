G7: Giorgetti e Visco a Niigata per riunione ministri Finanze e banchieri centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, partecipano da oggi alla riunione dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G7 a Niigata, in Giappone. L'incontro, in programma sino al 13 maggio, prevede una fitta agenda, che si articolerà principalmente sui temi della stabilità, la crescita e la ripresa dell'economia globale, nonché sul sostegno economico e finanziario all'Ucraina. Tra i temi prioritari il contrasto al cambiamento climatico tramite la transizione ordinata alla neutralità carbonica, i progressi in materia di tassazione internazionale e le questioni finanziarie legate alla salute globale, con la partecipazione in collegamento da remoto dei ministri della Salute del G7. (Git)