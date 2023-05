Filippine: crescita economica rallenta al 6,4 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia delle Filippine è cresciuta del 6,4 per cento su base annua nei primi tre mesi del 2023, un calo dell'1,1 per cento su base trimestrale ma un risultato comunque superiore alle previsioni degli economisti. Il governo aveva previsto per il primo trimestre una crescita del Pil compresa tra il 6 e il 7 per cento. Il segretario per la Pianificazione economica, Arsenio Balisacan, ha dichiarato che il Paese sta tornando alla sua traiettoria di crescita sostenuta nonostante le turbolenze economiche a livello globale, pur mettendo in guardia che la crescita potrebbe risentire in futuro degli aumenti dei tassi di riferimento da parte della banca centrale. (segue) (Fim)