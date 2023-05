Amministrative: Calenda, oggi a Terni al fianco di Kenny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un tempo di grande apatia, sfiducia e disinteresse nella politica, trovare un candidato sindaco appassionato e concreto che parla con chiarezza delle cose che si devono fare e non di posizionamenti, come Josè Maria Kenny, dà grande speranza. Oggi a Terni, al suo fianco, insieme a Michele Pennoni e Donatella Virili che in Consiglio comunale faranno sicuramente la differenza. Mancano pochi giorni, il passa parola è fondamentale!". Lo scrive su Facebook il segretario di Azione, Carlo Calenda. (Rin)