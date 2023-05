Brasile: Corte suprema annulla grazia concessa da Bolsonaro a ex deputato Daniel Silveira (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silveira aveva iniziato a guadagnare popolarità durante la campagna elettorale del 2018, condotta a sostegno dell'allora candidato Bolsonaro. Non poche polemiche aveva creato il gesto con cui l'uomo aveva rotto un cartello col nome di Marielle Franco, consigliera comunale a Rio de Janeiro, uccisa in un agguato a marzo del 2018 con il probabile coinvolgimento di elementi paramilitari. Dopo l'elezione in parlamento, le sue campagne politiche contro parlamento e Corte suprema, spesso trasmesse sulla rete, avevano attirato l'attenzione della procura generale ad aprile del 2020. (segue) (Brb)