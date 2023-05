Brasile: Corte suprema annulla grazia concessa da Bolsonaro a ex deputato Daniel Silveira (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo fascicolo era stato aperto dal giudice Alexandre de Moraes, determinato a "verificare l'esistenza di organizzazioni di finanziamento e manifestazioni contro la democrazia", oltre alla "diffusione massiccia di messaggi che attentano al regime repubblicano". Il deputato era finito a processo ad aprile del 2021, due mesi dopo essere stato arrestato in flagranza di reato sempre per ordine del giudice de Moraes, a seguito della diffusione di un video sui canali social del parlamentare in cui attaccava frontalmente i giudici dell'Stf. In un video di circa 20 minuti diffuso sul canale Politics Play di YouTube, Silveira affermava, tra le altre cose, che i giudici della Corte suprema "non sono buoni a niente" e "defecano sulla Costituzione". (segue) (Brb)