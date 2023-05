Brasile: Corte suprema annulla grazia concessa da Bolsonaro a ex deputato Daniel Silveira (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo video Silveira aveva poi definito la Costituzione del 1988 "uno schifo". "Secondo me avrebbero già dovuto allontanarvi tutti dall'incarico e nominato undici nuovi giudici. Non meritate di essere li, siete sgradevoli", aveva detto Silveira, menzionando il giudice de Moraes, e i colleghi Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. In particolare, all'indirizzo del giudice de Moraes, titolare di due inchieste che vedono coinvolto Silveira per offese contro la Corte suprema e "diffusione di notizie con contenuto di odio, sovversione dell'ordine democratico e incentivo a infrangere la normalità istituzionale e democratica", nota come inchiesta sulle fake news. "Ti perseguirò anche io. Non ho paura di un vagabondo come te, non ho paura di spacciatori e assassini, figurati se ho paura di te, o di voi undici che non servite a nulla in questo Paese", affermava Silviera. (segue) (Brb)