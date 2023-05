Usa: Trump concederebbe la grazia a molti dei manifestanti del 6 gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, concederebbe la grazia a “molti” dei manifestanti che hanno partecipato alle proteste successive alle elezioni del 2020, culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Durante un discorso in diretta sull’emittente “Cnn”, Trump ha affermato che “molto probabilmente” concederebbe la grazia ad una porzione importante dei manifestanti, in caso di vittoria nel 2024. “Sono disposto a concedere la grazia a molti di loro, anche se non sarà possibile per tutti”, ha detto. (Was)