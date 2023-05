Brasile: governo rimpatria tre brasiliani bloccati in Sudan a causa del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha portato a termine con successo le operazioni di rimpatrio di tre cittadini rimasti bloccati in Sudan a causa della crisi politica sfociata in guerra civile nelle ultime settimane. Lo riferisce il ministero in una nota, evidenziando che finora sono 27 i brasiliani che hanno lasciato il Paese sani e salvi. I tre cittadini rimpatriati oggi, Victor Hugo, Gabriel ed Elon Delon lavoravano in Sudan come calciatori nella città di Atbara, a 300 chilometri dalla capitale Khartoum. In attesa di poter lasciare il Paese, i tre sono stati assistiti dal ministero che ha fornito loro generi di prima necessità durante la crisi. Grazie agli sforzi del ministero e delle autorità dell'Arabia Saudita, i brasiliani sono stati prima trasferiti Riad, dove hanno ricevuto passaporti d'emergenza, e poi imbarcati su un volo per il Brasile. (Brb)