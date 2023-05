Argentina: settore costruzioni in crescita dell'1,2 per cento annuo a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle costruzioni ha registrato a marzo una crescita del 3,5 per cento su base mensile e dell'1,2 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, secondo un rapporto dell'Istituto di statistica argentino (Indec). Durante il primo trimestre del 2023 l'attività ha subito un calo dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'Indec ha anche riferito che il numero di posti di lavoro per persone salariate registrati nel settore privato è aumentato del 16,4 per cento a febbraio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nel periodo gennaio-febbraio 2023, tale indicatore ha esibito un rialzo del 16,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.(Abu)