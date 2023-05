Lavoro: Durigon a Orlando, dati positivi su occupazione sono evidenza anche per chi non vuol vedere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prima di cavalcare valutazioni affrettate di chi non conosce il nostro mercato del lavoro, chi era al governo fino a poco tempo fa dovrebbe ricordare i provvedimenti che ha attuato. Dare forza alla contrattazione collettiva non può essere valutata ora negativamente quando prima invece andava bene. In sei mesi di politiche del Lavoro di questo governo, i dati positivi sull’occupazione sono un’evidenza anche per chi non vuol vedere". Lo afferma Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro, in replica alle affermazioni dell’ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a proposito della polemica con la Spagna sul decreto del primo maggio. (Rin)