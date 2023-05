Brasile: Corte suprema annulla grazia concessa da Bolsonaro a ex deputato Daniel Silveira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Brasile (Stf) ha annullato il decreto con cui l'ex presidente Jair Bolsonaro aveva concesso la grazia al deputato Daniel Silveira. Poliziotto a Rio de Janeiro, l'ex parlamentare era stato condannato ad aprile dello scorso anno a otto anni e nove mesi di prigione per minacce alle istituzioni democratiche. Ventiquattro ore dopo, tuttavia, Bolsonaro firmava il perdono sospendendo l'esecuzione della sentenza. La decisione, pesantemente criticata nell'ambiente politico e istituzionale brasiliano, aveva portato alla presentazione di numerosi ricorsi. Il relativo procedimento si è concluso con la decisione dell'Stf di cancellare la grazia. Nelle prossime ore Silveira potrebbe essere arrestato e condotto in carcere per scontare la pena. (segue) (Brb)