Brasile: Lula ordina rimozione delle transenne a protezione del palazzo presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo dello Stato, le transenne non garantivano sicurezza. "Per la sicurezza c'è la polizia, le forze armate e il Gabinetto di sicurezza istituzionale (Gsi). Non c'è bisogno di un muro. Se dovessero esserci altri tentativi di invasione come quelli dell'8 gennaio saranno affrontati come meritano", ha concluso Lula. Le transenne erano state montate nel 2013 per volere dell'allora presidente Dilma Rousseff. Le strutture sono state poi mantenute dai successori Michel Temer e Jair Bolsonaro. (Brb)