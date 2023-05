Migranti: Germania, dal governo un miliardo di euro ai Laender per l'accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale distribuirà ai Laender un altro miliardo di euro per l'accoglienza, la sistemazione e l'integrazione dei migranti. Tale ammontare, nella forma di aiuti immediati, andrà ad aggiungersi ai 2,82 miliardi di euro già mobilitati a tal fine dall'esecutivo tedesco per il 2023. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, riassumendo l'esito dell'incontro tra l'esecutivo tedesco e i primi ministri degli Stati della Germania tenuto oggi a Berlino. Oltre al finanziamento immediato per i Laender, è stato deciso che, a novembre prossimo, le parti torneranno a riunirsi per deliberare se sono necessari ulteriori fondi. Entro tale data. un gruppo di lavoro dovrà presentare ulteriori proposte. Il governo federale e i primi ministri degli Stati hanno poi concordato l'estensione della detenzione dei migranti in attesa di rimpatrio dagli attuali 10 a 28 giorni. Sono, infine, stati decisi “ampie responsabilità” della Polizia federale (Bpol) nella gestione dei flussi di profughi, nonché il miglioramento della comunicazione tra le autorità giudiziarie e quelle per l'immigrazione. Presieduti dal cancelliere Olaf Scholz, i colloqui erano stati convocati per superare la controversia che divide le parti sull'accoglienza e la sistemazione di profughi. Per mesi, Laender e comuni avevano denunciato di aver raggiunto il limite delle capacità, chiedendo all'esecutivo federale più aiuti. Il governo aveva costantemente replicato di aver già stanziato fondi sufficienti e aveva rifiutato di mobilitare finanziamenti ulteriori. Secondo Berlino, sono Laender e municipi a dover trovare le risorse, aumentando le imposte. (segue) (Geb)