Brasile-Ucraina: consigliere Lula incontra Zelensky, dialogo positivo (3)

- Prima del bilaterale con Zelensky, Amorim era stato ricevuto a Kiev dal viceministro degli Esteri, Andriy Melnyk. In una nota pubblicata dal ministero degli Esteri ucraino, il diplomatico si era detto "felice di incontrare il consigliere del presidente brasiliano Lula da Silva, Celso Amorim. Il Brasile può svolgere un ruolo importante per fermare l'aggressione russa e raggiungere una pace duratura e giusta. Ci sforziamo anche di rinvigorire una partnership strategica siglata tra i due nostri paesi nel 2009". Il viceministro Melnyk ha anche espresso gratitudine al Brasile per "il costante sostegno al nostro Paese all'interno delle organizzazioni internazionali, la solidarietà con il popolo ucraino, che sta soffrendo pesantemente a causa dell'aggressione russa, nonché per gli aiuti umanitari forniti all'Ucraina dall'inizio della guerra russa su vasta scala invasione". Nel discutere le aree prioritarie di cooperazione in ambito commerciale ed economico, i due "hanno sottolineato l'interesse reciproco ad espandere, approfondire e riempire di contenuti concreti le relazioni di partenariato strategico esistenti tra Ucraina e Brasile", concludeva la nota. (Brb)