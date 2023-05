Brasile-Spagna: irmato accordo cooperazione per contrasto a razzismo e xenofobia nello sport, f

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ministre dell'uguaglianza razziale di Brasile e Spagna, rispettivamente Anielle Franco e Irene Montero, hanno firmato un accordo di collaborazione per il contrasto al razzismo e alla xenofobia e le relative forme di discriminazione, in particolare nelle attività sportive. "Purtroppo, negli ultimi mesi, le notizie di atleti brasiliani vittime di razzismo nei club europei di calcio hanno avuto grande ripercussione", ha affermato Franco in una nota. L'accordo prevede, tra le altre azioni, il riconoscimento della mancata denuncia di atti di discriminazione razziale e reati di odio e favorire la denuncia da parte delle vittime, con assistenza legale gratuita. Il Brasile e la Spagna dovrebbero anche promuovere studi, ricerche e statistiche che valutino l'impatto del razzismo strutturale sulle loro società e riconoscano le conseguenze della discriminazione sulle loro formazioni socio-culturali. (segue) (Brb)