Brasile-Spagna: irmato accordo cooperazione per contrasto a razzismo e xenofobia nello sport, f (2)

- L'accordo bilaterale include anche azioni per combattere la violenza politica di genere ed etnica. Il memorandum prevede che entrambi i Paesi condividano buone pratiche contro la violenza politica, citata dal ministero brasiliano come "una grave violazione dei diritti umani". "Entro 90 giorni, i due Paesi dovrebbero designare una commissione di monitoraggio, formata da rappresentanti dei due ministeri, con il compito di assicurare l'effettivo coordinamento delle attività previste", conclude la nota. L'accordo ha durata di quattro anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo. (Brb)