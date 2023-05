Usa: Trump ribadisce accuse di frode durante elezioni del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato nuovamente che il risultato delle elezioni del 2020, vinte da Joe Biden, non è da considerarsi valido, a causa della presenza di frodi elettorali. Durante un discorso in diretta sull’emittente “Cnn”, Trump non ha risposto direttamente ad una domanda dell’intervistatrice, Kaitlan Collins, la quale gli ha chiesto se sia disposto a riconoscere la sconfitta alle elezioni del 2020. L’ex presidente si è limitato a dire che il risultato è stato influenzato dalla “diffusa presenza di frodi elettorali”. (Was)