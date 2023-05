Brasile: Telegram ritira critiche a legge contro notizie false ed evita la sospensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di messaggistica Telegram ha rimosso tutti i riferimenti alla campagna lanciata nei giorni scorsi contro la legge sulle "fake news" attualmente in discussione nel parlamento brasiliano e ha pubblicato un testo di smentita rispetto ai messaggi di critica definendoli "flagrante e illecita disinformazione". Rimozione e smentita erano state poste come condizioni dalla Corte suprema del Brasile (Stf) per evitare una sospensione della piattaforma. (segue) (Brb)