- Gli Stati Uniti stanno collaborando in maniera soddisfacente con il Messico, in vista della scadenza del Titolo 42 e di un probabile incremento dei migranti in arrivo al confine tra i due Paesi a partire da venerdì. “Ieri ho parlato con il presidente Obrador per un’ora, ed è stato molto collaborativo: siamo d’accordo”, ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando con i giornalisti a New York. (Was)