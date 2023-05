Argentina: l'attività industriale cresce del 3,1 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Argentina ha registrato a marzo un aumento del 3,1 per cento su base annua, in crescita anche rispetto a febbraio, quando era stato registrato un calo dell'1,7 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica e censimento (Indec). L'attività manifatturiera a marzo è stata del 3,4 per cento superiore al livello registrato a febbraio. Nel primo trimestre dell'anno, il settore industriale ha accumulato una crescita del 2,6 per cento. "A marzo, 12 delle 16 divisioni che compongono la misurazione dell'industria manifatturiera hanno presentato incrementi su base annua", spiega l'Indec. In ordine di incidenza a livello generale, si registrano incrementi nella produzione di autoveicoli, carrozzerie e autoricambi (17,4 per cento), industrie metallurgiche di base (8,4 per cento), altre attrezzature, dispositivi e strumenti (17,2 per cento), raffinazione del petrolio, coke e combustibile nucleare (17,2 per cento), macchinari e attrezzature (7,1 per cento), abbigliamento, cuoio e calzature (7,1 per cento), prodotti minerali non metallici (5,8 per cento), prodotti in metallo (6,8 per cento), mobili e materassi e altre industrie manifatturiere (7,8 per cento), altri mezzi di trasporto (9,7 per cento), prodotti in gomma e plastica (0,4 per cento) e prodotti del tabacco (1,3 per cento). Intanto, i comparti sostanze e prodotti chimici (3,6 per cento), legno, carta, edizione e stampa (4,2 per cento), alimenti e bevande (0,8 per cento) e prodotti tessili (0,8 per cento) hanno registrato un calo dello 0,7 per cento. (Abu)