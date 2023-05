Sanità: ministero Salute, su medici a gettone nessun allentamento stretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è alcun allentamento della stretta sui gettonisti. Questo governo, con la norma approvata nel decreto energia il 28 marzo, ha disciplinato in modo rigoroso il ricorso ai medici a gettone ponendo condizioni chiare per evitare l'abuso delle esternalizzazioni. E' quanto precisa una nota del ministero della Salute. L'emendamento approvato dalle commissioni riunite Finanze e Affari Sociali serve esclusivamente ad estendere la possibilità di deroga, per massimo 12 mesi, dell'attuale situazione anche agli altri reparti e non più soltanto ai Pronto soccorso. Con questa modifica si dà una risposta alle istanze arrivate dalle Regioni relative ad esternalizzazioni necessarie per fronteggiare le emergenze in tutti i reparti ospedalieri. Il ricorso ai gettonisti - continua la nota - sarà quindi consentito ormai per un periodo non superiore a 12 mesi, solo in caso di necessità e urgenza, verificata l'indisponibilità di personale interno e accertato il possesso dei requisiti professionali previsti per legge. Tale deroga di 12 mesi non avrà possibilità di proroga.(Com)