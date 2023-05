Medio Oriente: inviato Onu Wennesland, "inaccettabili" morti di civili in attacchi israeliani a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, Tor Wennesland, ha condannato le morti di civili negli attacchi israeliani compiuti nella Striscia di Gaza. In una dichiarazione, Wennesland ha definito "inaccettabili" queste uccisioni e ha esortato tutti gli interessati a "esercitare la massima moderazione". Nonostante le voci di una tregua, nel suo intervento televisivo di questa sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che la campagna militare israeliana a Gaza è ancora in pieno svolgimento. "Abbiamo colpito la Jihad islamica con il colpo più significativo che abbia mai subito", ha dichiarato il premier riferendosi all'uccisione di tre importanti agenti del terrorismo ieri, azione che ha scatenato le violenze. Netanyahu ha ribadito che i combattimenti "non sono ancora finiti", così come sottolineato anche dal ministro della Difesa Yoav Gallant. (Res)