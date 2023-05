G7: Biden, mai definito “probabile” la mia assenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha smentito una “probabile” assenza dal prossimo summit dei leader del G7, in programma dal 19 al maggio nella città di Hiroshima, in Giappone. “Non ho mai definito probabile la mia assenza”, ha detto, parlando con i giornalisti a New York. La domanda è arrivata dopo che Biden, al termine della riunione di ieri con i leader del Congresso per trovare un compromesso sul rialzo del tetto al debito federale, ha dichiarato che “sono ancora impegnato (a partecipare al vertice) ma ovviamente questa è la priorità della mia agenda”. (Was)