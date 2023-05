Brasile: Telegram ritira critiche a legge contro notizie false ed evita la sospensione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia aveva chiesto la consegna i dati dopo che le indagini sull'attacco a una scuola di Aracruz (Espirito Santo), che ha provocato la morte di quattro persone e il ferimento di altre 12, avevano portato alla scoperta del fatto che il killer di 16 anni manteneva contatti e scambiava contenuti antisemiti con gruppi neonazisti presenti sulla piattaforma. Il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, annunciava inoltre l'apertura di un procedimento amministrativo contro la piattaforma di messaggistica Telegram. La decisione è stata adottata perché la società non ha rispettato il termine dato a tutte le compagnie che gestiscono social network per informare il governo dei meccanismi adottati per identificare e moderare la circolazione di contenuti illegali, tra cui minacce di attacchi e incitamento all'odio. "Questo procedimento può portare a pesanti sanzioni, tra cui la sospensione delle attività sul territorio nazionale", concludeva Dino. (Brb)