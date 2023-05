Migranti: Germania, dal governo un miliardo di euro ai Laender per l'accoglienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, il governo intende attuare una svolta nella gestione della questione migratoria su tre direttrici. In primo luogo, si tratta di contrastare l'immigrazione irregolare con i rimpatri e gli accordi con i Paesi sia di provenienza sia di transito. In parallelo, deve essere promossa l'immigrazione regolare, soprattutto di quei lavoratori qualificati di cui la Germania è da tempo carente. Il governo tedesco mira, infine, a una riforma del diritto d'asilo dell'Ue in senso restrittivo. Come per la Germania, l'obiettivo è far fronte all'immigrazione irregolare, tra l'altro con l'esame delle domande di asilo direttamente ai confini esterni dell'Ue da dove rimpatriare i profughi che vedono tali richieste respinte. In contemporanea, deve essere favorita l'immigrazione regolare, in specie di manodopera specializzata. (Geb)