Ue: Carfagna, astensione Lega-Fd'I è schiaffo a diritti donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'astensione di Lega e Fratelli d'Italia sulla ratifica della Convenzione di Istanbul al Parlamento europeo "è uno schiaffo ai diritti delle donne e alla reputazione dell'Italia, che è sempre stata in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "La convenzione è stata ratificata dal nostro Paese già nel 2013: vedere due partiti di governo, e specialmente il partito della Presidente del Consiglio, rimangiarsi il 'sì' pronunciato all'unanimità già dieci anni fa dal nostro Parlamento segna un passo indietro che deve preoccuparci. L'ostilità alla Convenzione è appannaggio di Paesi come la Turchia o l'Ungheria, dove i diritti delle donne sono tenuti in nessun conto: ne sono consapevoli i parlamentari di Fd'I e della Lega? O magari pensano che l'Italia debba marciare in quella direzione, adottare quei modelli? E' surreale - conclude Carfagna - che il partito della prima presidente del Consiglio donna d'Italia si astenga su una Convenzione che è pilastro della tutela delle donne, riconosciuto in quasi duecento nazioni del mondo". (Rin)