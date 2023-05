Imprese: Fs ordina a Siemens 40 locomotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Ferrovie dello Stato italiane hanno ordinato al conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens 40 locomotive Vectron Ms. Il contratto ha un valore di 300 milioni di euro e comprende la manutenzione delle motrici, affidata a Siemens per i prossimi 15 anni. Nell’intesa, Fs italiane ottiene l’opzione di acquisto per altri 25 esemplari. Le locomotive verranno impiegate sui treni merci di Tx Logistik, controllata di Fs italiane, tra il Reno e le Alpi. I mezzi verranno prodotti presso l’impianto di Siemens a Monaco-Allach. (Geb)