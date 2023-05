Medio Oriente: esercito israeliano, colpita postazione militare a sud di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno continuando a "colpire obiettivi" nella Striscia di Gaza, dove a sud hanno colpito "una postazione militare della Jihad islamica palestinese". Lo hanno dichiarato le Idf, riferisce "The Times of Israel", precisando che la base colpita in quest'ultimo attacco era stata utilizzata per lanciare colpi di mortaio contro le forze israeliane. Come riferito dall'esercito israeliano un razzo lanciato da Gaza è atterrato in un parco a Beersheba.(Res)