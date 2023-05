Brasile: Banca mondiale, deforestazione può provocare perdite per 317 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo globale, secondo lo studio, ha fatto aumentare la domanda di materie prime agricole e minerali, dando impulso alla crescita dell'economia brasiliana negli ultimi decenni. Tuttavia, ha anche portato un aumento sfrenato della deforestazione nell'Amazzonia legale, che comprende gli stati di Amazonas, Acre, Rondonia, Roraima, Pará, Maranhao, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. La pubblicazione propone, come via alternativa a breve termine, l'adozione di una politica ambientale che includa la governance del territorio e delle foreste. Lo sviluppo dell'Amazzonia legale dovrebbe essere rafforzato secondo l'istituzione, finanziando la conservazione per proteggere le foreste e investire nella crescita sostenibile, attraverso la creazione di titoli e presiti per progetti ecosostenibili (green bond), obbligazioni legate alla sostenibilità, credito di carbonio, finanziamento dello sviluppo nazionale e finanziamenti internazionali per lo sviluppo. "La protezione della ricchezza della foresta è fondamentale. Il Brasile perderebbe le piogge che sostengono l'agricoltura, che sono una fonte di energia elettrica. Il Brasile non può permettersi una tale perdita", ha detto il direttore della Banca mondiale per il Brasile, Johannes Zutt, in una nota. L'Istituto nazionale di ricerca spaziale del Brasile (Inpe) ha registrato nel mese di marzo 2023 segnalazioni relative al disboscamento della foresta per un territorio complessivo di 356 chilometri quadrati, terzo peggiore dall'inizio delle serie storiche nel 2015. (segue) (Brb)