Brasile: Banca mondiale, deforestazione può provocare perdite per 317 miliardi di dollari (3)

- Di fronte a questi numeri, la Banca mondiale sottolinea che il Brasile ha bisogno di diversificare la propria matrice economica e aumentare la produttività dell'industria e dei servizi, che oggi rappresentano rispettivamente il 23,9 e il 68,2 per cento del prodotto interno lordo (pil). Attraverso la diversificazione economica, il Brasile potrebbe ridurre la disputa per la terra, lo sfruttamento irregolare del territorio e garantire che il modello di sviluppo non sia basato solo sull'estrazione di risorse naturali. E, con ciò, migliorare il benessere della popolazione locale, con l'apprezzamento dei lavoratori della regione. Secondo il rapporto della Banca mondiale, l'apertura del mercato europeo a maggiori esportazioni agricole brasiliane in caso di definizione dell'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercato comune del Sud (Mercosur) potrebbe mettere a rischio la conservazione dell'Amazzonia a causa della maggiore necessità di terre coltivabili che sarebbero strappate alla foresta. "Gli accordi commerciali che includono la liberalizzazione dell'agricoltura continueranno a rappresentare un rischio per la conservazione delle foreste amazzoniche fino a quando la maturità economica e istituzionale non sarà sufficientemente avanzata", si legge nel rapporto. (segue) (Brb)